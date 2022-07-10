МЧС предупредило волгоградцев о грозах и штормовом ветре

ГУ МЧС России по Волгоградской области предупредило жителей региона о неблагоприятных метеоусловиях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на спасательное ведомство, завтра, 11 июля, ожидаются дожди, грозы и штормовой ветер.

— По области в отдельных районах завтра вероятны кратковременные дожди с грозами, — пояснили информагентству в пресс-службе областного главка МЧС со ссылкой на данные Волгоградского гидрометцентра. — Ветер юго-восточный в ночные часы 5-10 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы составят до 12-15 м/с, при грозах ветер усилится до 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночное время +18...+23 °С, в дневные часы +30...+35 °С, местами до +38 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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