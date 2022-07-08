В Волгограде осудили экс-оперативников за вымогательство 1 млн рублей





Центральный районный суд Волгограда огласил приговор в отношении бывших сотрудников полиции, которые вломились в квартиру мужчины и под угрозой привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков потребовали 1 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, суд назначил им наказание в виде 4 лет и 6 месяцев и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо срока, они также лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, в течение 2 лет.

– Установлено, что подсудимые 19 февраля 2021 года пришли в квартиру волгоградца, где надели на хозяина наручники и под угрозой привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, потребовали передачи 1 млн рублей, – рассказала Черединина. – Опасаясь быть привлеченным к ответственности, мужчина передал полицейским 370 тыс. рублей, пообещав оставшуюся часть денег на следующий день.

После того как оперативники ушли из квартиры, мужчина обратился в правоохранительные органы. Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в содеянном экс-полицейские признали частично.

В зависимости от роли каждого волгоградцы признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и покушении на мошенничество в крупном размере (ч 1, 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.