Зубаревой и Сивокозу сообщили о запахах с волгоградского кожзавода

Экология 25.06.2022 19:57
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25.06.2022 19:57
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям просит руководство территориального управление Роспотребнадзора Ольгу Зубареву и главу облкомприроды Алексея Сивокоза проверить информацию по кожевенному заводу, запах с которого мешает жить жителям поселка Купоросный в Волгограде.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», проживающие в поселке волгоградцы пожаловались на невыносимую вонь, которая не дает им покоя. Люди утверждали, что элементарно не могут открыть окна на проветривание, так как запах настолько сильный. В свою очередь генеральный директор ПО «Шеврет» Владимир Синявский заявлял информагентству, что предприятие не нарушает природоохранное законодательство, что подтверждалось многочисленными проверками.
- Понимаете, это производство такое – оно пахнет, и ничего здесь не сделаешь. Нормы мы не превышаем, но запах, конечно, есть, - комментировал тогда ситуацию гендиректор.
В Росприроднадзоре отреагировали на данную публикацию.
- Межрегиональное управление сообщает, что в списке конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности на территории Волгоградской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору ООО «ПО «Шеврет» не значится, - говорится в письме, которое для сведения было направлено в адрес ИА «Высота 102».
Природоохранное ведомство на основании федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляет обращение в адрес управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии «для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции, при наличии оснований».
ИА «Высота 102» в свою очередь будет следить за развитием событий.
Материал опубликован в рамках проекта «Вопросы охраны окружающей среды, экологии, экологической безопасности»
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