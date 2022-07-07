В Волгограде полицейские задержали курьера, собиравшего деньги с пенсионеров, которые стали жертвами телефонных аферистов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 37-летний житель Саратовской области был задержан в Красноармейском районе.

– В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками в Красноармейском районе Волгограда задержан 37-летний ранее судимый житель Саратовской области, причастный к противоправным деяниям в отношении пенсионеров, – сообщили в главке региональной полиции. – Установлено, что задержанный прибыл на территорию Волгоградской области, чтобы выполнять роль курьера аферистов. Он должен был забирать денежные средства, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств, и переводить организаторам.

По информации волгоградских полицейских, мошенники дурили стариков по отработанной схеме. Один звонил и сообщал пожилым людям, что их родственники якобы совершили ДТП, и требовали деньги, другой уже выезжал по месту жительства волгоградцев за «выручкой».

– На уловку мошенников попалась 90-летняя пенсионерка. Чтобы спасти свою дочь от выдуманных проблем с законом, она передала курьеру пакет с вещами и денежными средствами в размере 496 тысяч рублей, – сообщают в ГУ МВД России по региону. – Однако отправить деньги сообщникам он не успел, так как был задержан полицейскими по горячим следам.

Задержание произошло прямо на улице. Полицейские блокировали иномарку, на которой передвигался аферист, и доставили его в отдел полиции. Если бы не оперативные действия сотрудников, жертв мошенников уже в течение дня могло стать больше.

– Установлено, что подозреваемый должен был получить деньги еще от 88-летней жительницы Красноармейского района, которая уже ждала курьера, намереваясь передать ему 960 тысяч рублей, – добавляют в главке МВД. – Следствие будет ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов его противоправной деятельности.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области