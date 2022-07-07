В Волгограде заказали за бюджетный счет 600 пакетов с буквой V





ГКУ «Региональный центр туризма» заказало партию сувенирной продукции, выполненной в соответствии с брендбуком Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, среди сувениров значатся большие и маленькие бумажные пакеты синего цвета с буквой V, которая, как известно, является брендом Волгоградской области. Всего учреждению понадобилось 600 таких пакетов.





Кроме этого, в перечень сувенирной продукции вошли ежедневники, блокноты, ручки, беспроводные зарядные устройства, флэшки, значки, магниты, подушки для путешествий, бутылки для воды.





Всего на эти цели выделен почти 1 миллион рублей.





Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что учреждение заказало три видеоролика с достопримечательностями Волгограда для привлечения туристов на такую же сумму.





Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»