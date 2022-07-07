



Сегодня, 7 июля, избирательная комиссия Волгоградской области заверила списки кандидатов еще от двух партий на довыборах в регпарламент, которые пройдут в сентябре текущего года.

Как сообщили в ИКВО, заверены списки кандидатов от региональных отделений ЛДПР и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Документы эти партии представили два дня назад, 5 июля.

Так, от ЛДПР на предстоящих выборах будут участвовать следующие кандидаты:

Боронин Артем Сергеевич - по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3;

Соколов Роман Николаевич - по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5;,

Кононенко Алексей Юрьевич - по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13.

От партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» выдвинуты:

Давидов Шахбаз Юнусович – по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3;

Лукьянова Алла Владимировна – по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5;

Васютенко Алексей Васильевич – по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13.

Ранее, напомним, ИКВО заверила списки КПРФ и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». У оставшихся партий для предоставления документов есть время до 20 июля.

Выборы назначены на 11 сентября. Голосование, согласно решению избирательной комиссии региона, пройдет в течение трех дней подряд - 9,10 и 11 сентября.

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