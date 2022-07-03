







В волжский аквапарк «ХХI век», где в конце июня утонул ребенок, набирают новых инструкторов-спасателей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее объявление появилось на сайте Авито. Претендентам обещают обучение на месте и зарплату от 30 до 40 тысяч рублей.









Между тем, в социальных сетях распространяется обращение в защиту Данилы Галайда и Алексея Захарова, инструкторов, которые сейчас находятся в СИЗО. Пользователи считают, что в случившемся нет вины этих молодых людей, а ответственность должен нести руководитель и владелец развлекательного объекта.





- 21-летний Данила Галайда и 19- летний Алексей Захаров устроились в аквапарк этим летом. Ребята работали инструкторами. Важно понимать, что инструктор и спасатель - это разные должности, у инструктора попросту нет документов, позволяющих спасать людей, аттестации. Инструктор в свою очередь - это тот человек, который объясняет гостям, как правильно спускаться с горок аквапарка и правила поведения на воде.

Инструктору Галайда на личный телефон поступил звонок от оператора - это человек, который следит за территорией аквапарка по камерам видеонаблюдения, в котором было сказано, что в одном из бассейнов замечен объект, которым и оказался утонувший мальчик. При всем этом он позвонил спустя 6 минут – он не смотрел в мониторы слежения горки, в которой произошла трагедия, так как сидел в телефоне. Инструктор Галайда незамедлительно проследовал к бассейну, несмотря на должностные инструкции, покинул пост, достал мальчика из воды и в срочном порядке отнёс его к стационарному медику, который безуспешно пыталась его спасти, - говорится в обращении защитников арестованных.





- Также хотим обратить ваше внимание, что данный бассейн был вне зоны видимости инструктора. При этом на территории всего аквапарка работали лишь 10-15 инструкторов вместо 30-35 положенных, поскольку руководство решило поставить шлагбаумы. Важно учесть, что с инструкторами не проводился никакой инструктаж и обучение по первой медицинской помощи. В связи с тем, что было мало сотрудников в тот день, в крытый аквапарк поставили всего двух сотрудников – Данилу и Алексея. Также хотим напомнить , что инструктор Алексей Захаров стоял на своём посту в другой части крытого аквапарка, не имея никакой связи и не зная о происшествии. Покинуть пост инструктор не мог, поскольку руководством были введены штрафные санкции за оставление поста, - подчеркивается в петиции.







Напомним , 26 июня 2022 года 13-летний подросток вместе с семьей прибыл из Астрахани отдохнуть в аквапарке Волжского. Мальчик решил скатиться с одной из горок. Отец должен был присмотреть за сыном на спуске. В последний момент подросток пошел на другую горку. Мальчика обнаружили в бассейне без признаков жизни. Откачать его не удалось.

- Почему при всех нарушениях и халатном отношении к работе аквапарка, а в частности директора Г.М. Газаряна, в месте, где каждый день отдыхают дети, виноват инструктор? Разве виноват тот человек, который, не смотря на свои должностные инструкции, предпринял всё возможное, чтобы спасти ребёнка?Данным постом мы хотим добиться справедливости! Виновные должны быть наказаны! А не виновные выпущены из мест лишения свободы! – заключают авторы обращения.