Водитель в реанимации: опубликовано видео с места смертельного ДТП в Волгоградской области

Опубликовано видео с места смертельного лобового ДТП В Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в аварии погиб 17-летний подросток, еще один несовершеннолетний получил серьезную травму позвоночника, водитель в реанимации.





— Пострадавшие доставлены в больницу № 25, — сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Пациент в возрасте 16 лет находится в отделении сочетанной травмы. Врачи оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести. 40-летний мужчина в отделении реанимации. Состояние пациента — тяжелое, стабильное.





По предварительной информации областного главка МВД, авария произошла 6 июля около 21.55 на 21 километре трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский. 40-летний водитель за рулем ВАЗ-2107, двигавшийся со стороны Волгограда в направлении Калача-на-Дону, выехал на «встречку» и столкнулся с тягачом Mercedes-Benz Axor.





На месте аварии погиб 17-летний подросток. По сведениям экстренных служб, еще один пассажир — 16-летний подросток — получил перелом остистых отростков позвоночника. У водителя диагностирован перелом ребер.

Также сообщается, что в прицепе легкового автомобиля перевозили корову. Животное от удара при столкновении вылетело из прицепа и погибло.





Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель во время движения был не пристегнут. Ремень безопасности был застегнут за спиной мужчины.





Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», за рулем в момент аварии находился Мусоев Умеджон Сабурович. По данным из открытых источников, Умеджон Мусоев является членом ЛПХ, выращивает крупный рогатый скот. В 2017 году на территории личного подсобного хозяйства в Калачевском районе надзорными органами ветеринарного контроля выявлен ряд нарушений санитарного законодательства, в том числе незаконное перемещение животных с фермы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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