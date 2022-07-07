В лобовом ДТП с тягачом под Волгоградом погиб 17-летний подросток

В Городищенском районе Волгоградской области 6 июля примерно в 21.55 произошло лобовое ДТП с участием тягача и легкового автомобиля с прицепом. Сообщается о погибшем подростке и двух пострадавших.





— По предварительным данным, на 21 километре трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский 40-летний водитель, проживающий в Калачевском районе, хуторе Пятиизбянском, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигался со стороны Волгограда в направлении Калача-на-Дону, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с двигавшейся во встречном направлении грузовой машиной Mercedes-Benz Axor.





По уточненным данным полицейского ведомства, на месте аварии от полученных травм скончался 17-летний пассажир легковушки. Еще один пассажир ВАЗа в возрасте 16 лет доставлен в больницу. Также в медучреждение транспортирован 40-летний водитель отечественного автомобиля.





По информации от экстренных служб, 16-летний подросток получил перелом остистых отростков позвоночника. У водителя диагностирован перелом ребер. Также сообщается, что в прицепе легковушки находилась корова. Животное от удара при столкновении вылетело из прицепа и погибло.





Полицией установлено, что водитель во время движения был не пристегнут. Ремень безопасности был застегнут за спиной мужчины.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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