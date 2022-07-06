Происшествия 06.07.2022 20:51
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06.07.2022 20:51
Два человека пострадали сегодня, 6 июля, в результате тройного ДТП в Камышинском районе Волгоградской области.
- По предварительным данным, водитель КамАЗа не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль Toyota Hilux, которым управлял водитель из Нижневартовска. От удара пикап совершил столкновение с автобусом, - сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как сообщили в региональном главке МВД, в результате аварии травмы получил 12-летний житель Камышина, который находился в автобусе, и женщина из пикапа 1978 года рождения. Им понадобилась помощь медиков. У женщины травма головы и перелом костей носа.
Очевидцы сообщают, что в аварию попал автобус, следующий из Камышина в село Саломатино. Однако в полиции уточнили, что автобус не рейсовый.
Видео из группы Подсмотрено. Камышин / t.me
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