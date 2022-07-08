«Мне приказали жечь»: тракториста из Волгоградской области сделали виновником контролируемого пожара

62-летний житель Кумылженского района Волгоградской области Петр Дейниченко вот уже больше двух лет пытается восстановить справедливость, добиваясь отмены административного наказания за помощь пожарным. Тракторист, работающий в дорожной компании, уверен, что его незаконно привлекли к работам по отжигу сухой растительности, а когда ситуация вышла из-под контроля пожарных, сделали виновником в его последствиях и оштрафовали.

– Я работаю в компании «ГК Гранит», которая занимается содержанием дорог, – рассказал ИА «Высота 102» Петр Александрович. – В марте 2020 года начальник Кумылженской пожарно-спасательной части 10 отряда ФПС Александр Пинской обратился с официальным письмом к моему начальнику Сергею Шахбалину, который руководит Кумылженским участком компании, с просьбой выделить работников для проведения отжига на участке автодороги Жирновск-Вешенская, от Никитинского поворота до развилки объездной дороги станицы Кумылженская. Тот дал указания моему мастеру, который направил меня и моего коллегу в помощь пожарным.

По словам Петра Александровича, который прибыл для подмоги огнеборцам, пожарные им сказали поджигать растительность, которая росла по обочинам дороги.

– Когда мы поджигали правую обочину дороги, все было нормально. А, когда черед дошел до левой, подул сильный ветер. Но нам никто не сказал, чтобы мы прекратили работу. Когда огонь сильно разгорелся, мы испугались, что он перекинется на деревья. Я сам стал тушить, как мог – чуть не сгорел. Своего коллегу, у которого двое детей, я отогнал – испугался, что он может погибнуть. Докричаться до пожарных, которые сидели в машине, мы не могли – было далеко. Спасибо, мимо проезжала машина, мы попросили, чтобы они передали пожарным, чтобы те срочно ехали к нам. Но, когда они приехали, вода из шлангов еле шла. Потом подогнали вторую пожарку, которая и потушила огонь. Чем все могло закончиться, мне даже страшно представить. Там растет сосновый лес, а внизу находится заправка.





Избежать более драматичных последствий так называемого контролируемого отжига тогда, к счастью, удалось. Но сосновый лес в некоторых местах все-таки обгорел. Петр Александрович побывал на месте, где разворачивались драматические события двухлетней давности, и по нашей просьбе запечатлел его на видео. Но тогда, в марте 2020 года, он и предположить не мог, чем лично для него все это обернется.





– Где-то через месяц госинспектор пожнадзора Михаил Парсанов составил на меня протокол за административное нарушение, – продолжает Петр Александрович. – Причем в постановлении говорилось о совершении административного правонарушения в отношении должностного лица. Какое я должностное лицо? Я всего лишь тракторист. Мне начальник приказал поехать помогать пожарным, я и сделал. А на меня повесили нарушение правил противопожарного режима! Будто бы я допустил выжигание сухой растительности в ветреную погоду, к тому же я не был обеспечен «первичными средствами пожаротушения». Меня никто ничем не обеспечивал! Нам приказали поджигать, тушить нас никто не учил, указаний о проведении опашки не поступало, и вообще, никаких инструкций, как действовать в непредвиденной ситуации, мы не получали.

Тем не менее Петру Александровичу вменили нанесение ущерба и уничтожение чужого имущества в размере 4014 рублей.





Суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, оштрафовал тракториста на 40 тысяч рублей. Сельскому рабочему пришлось нанять адвоката за 30 тысяч рублей, в результате сумму штрафа удалось снизить до 4 тысяч рублей. При этом с тракториста сначала взыскали сумму первоначального штрафа дважды – он лишился аж 80 тысячи рублей, которую за вычетом сниженной суммы ему все-таки потом вернули.

– Но дело же не только в штрафе. Да, 4 тысячи – это не 40, но я считаю, что меня незаконно привлекли к ответственности, – уверен мужчина. – Почему меня сделали виновником того пожара? В мои должностные инструкции как рабочего ООО «Группа компаний "Гранит"» не входит обязанность поджигать или тушить траву. Я делал эту работу по указанию своего начальства. Кроме того, с нами были пожарные, которые, я считаю, сами нарушили правила выжигания сухой растительности, потому что делать это в ветреную погоду категорически запрещается. Тем не менее, никто из них нас не остановил, никто за нашей работой не следил – они находились в машине все это время. Но никто за это не ответил – все свалили на меня.

Не пожелав смириться с такой несправедливостью, Петр Александрович начал писать жалобы и в прокуратуру, и в МЧС. В надзорном органе трактористу сообщили, что руководителю Кумылженской ПСЧ №10 ОФПС ГУ МЧС по Волгоградской области было внесено представление «в связи с непринятием должных мер по контролю отжига сухой растительности и предотвращению произошедшего пожара». А по результатам рассмотрения представления, как следует из ответа, были приняты меры к недопущению подобных фактов впредь. Из МЧС РФ жалобу направили в региональное управление, однако пожарные не поспешили разделить свою вину с трактористом.





Петр Александрович считает, что там просто покрывают своего сотрудника, который, по мнению мужчины, и должен был понести ответственность.

– В этот день поступило устное указание от администрации района об отмене проведения отжига, однако начальник пожарной части Кумылженского района Александр Пинской его не выполнил, работы не остановил, – рассказывает Петр Александрович. – Во всяком случае, нам никто не сказал, чтобы мы прекратили отжиг. Почему же я должен отвечать, а не те, кто организовывал эти работы и должен был их контролировать?

Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось пообщаться с начальником пожарной части Кумылженского района Александром Пинским, который заявил, что «жалуется Дейниченко не по адресу». И вот какой получился разговор:

– Александр Васильевич, вы действительно считаете, что виновником пожара является тракторист? А своей вины не чувствуете?

– Протокол на него составлял инспектор госпожнадзора, ему на него надо жаловаться, – ответил господин Пинской. – Или на своего начальника, который должен был перед проведением работ провести инструктаж своих сотрудников. И вообще, если бы он выполнял указания пожарных, никакого возгорания бы не произошло. А то он сам ушел от них далеко, проявил самостоятельность.

– Можно разве привлекать человека, который профессионально не обучен, к работам по отжигу и, тем более, потом его наказывать за то, что он якобы что-то не соблюдал или что-то не выполнил? Может, это все-таки пожарные, которые там были, виноваты?

– Наше дело – тушить, – парировал Александр Пинской. – И, вообще, считаю, что ничего противозаконного в том, что к отжигу растительности были привлечены сотрудники «Гранита», нет. Эта компания отвечает за содержание дороги, где проводились эти работы.

Такая позиция для Петра Александровича – далеко не новость.

– За все это время даже на словах никто передо мной не извинился, – с горечью констатирует мужчина. – И никто за случившееся не ответил. Все остались на своих должностях и отчитались о выполненной работе и наказании «виновника». Но виновником я себя не считаю. И уверен в том, что каждый должен делать свою работу, а не чужую и отвечать, соответственно, за свою. Я не учился на пожарного, а работаю трактористом. И, судя по характеристике моего начальства, работаю хорошо.

Петр Александрович заверил, что останавливаться в поисках справедливости не намерен.

– Если надо, дойду до Москвы, – пообещал он.