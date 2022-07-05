Директор волгоградского автосалона получил срок за крупную аферу





В Волгограде 42-летний директор ООО «Автомастер» Евгений Лукьянов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, три ближайших года руководитель коммерческой организации поведет в колонии общего режима.

Согласно материалам уголовного дела, в 2021 Лукьянов обратился к своему знакомому с просьбой одолжить ему 3 млн рублей, на что последний ответил отказом. Тогда директор автосалона убедил своего знакомого купить в его салоне кроссоверы Besturn и Chery Tiggo на сумму 3 100 000 рублей. При этом Лукьянов заверил приятеля, что передаст автомобили в течение месяца после подписания договора купли-продажи. Однако потраченные волгоградцем деньги так и не вернулись ему в виде кроссоверов.

– Приговором Дзержинского районного суда Волгограда Евгений Лукьянов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, - сообщили информационному агентству в пресс-службе судов. – Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.