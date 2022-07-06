Облкомприроды в Волгограде займется проектом мусорной концессии









Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области назначен уполномоченным органом по рассмотрению в регионе предложений о заключении соглашения о мусорной концессии.

Соответствующий документ, как сообщает ИА «Высота 102», опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

В документе поясняется, что облкомприроды определен уполномоченным органом исполнительной власти по рассмотрению предложений о заключении концессионного соглашения в отношении создания объектов, на которых осуществляется обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых бытовых отходов.

В профильном комитете информагентству пояснили, что в Волгоградской области в рамках реализации второго этапа реформы системы обращения с ТКО планируется строительство мусороперерабатывающих комплексов с объектами компостирования и захоронения - они уже учтены в новой территориальной схеме обращения с отходами. - Строительство данных объектов позволит создать эффективные мощности по обращению с ТКО, используя накопленный технический опыт, наилучшие практики и современное оборудование. При этом строительство планируется осуществлять посредством реализации механизма концессионного соглашения. В соответствии с требованиями действующего федерального законодательства, необходимо заранее определить уполномоченный орган исполнительной власти на рассмотрение и оценку предложений о заключении концессионного соглашения на строительства мусороперерабатывающих комплексов (МПК), - пояснили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. В частности, запланировано строительство мусороперерабатывающих комплексов в городе Михайловка и Городищенском районе, которые смогут обрабатывать, соответственно, 100 тысяч и 200 тысяч тонн отходов в год. Здесь также предусмотрены и объекты компостирования и захоронения, что, как отметили в облкомприроды, позволит значительно сократить транспортные издержки на вывоз неутилизируемой части ТКО. Строительство объектов будет осуществляться за счет привлеченных средств инвестора в рамках инициативного концессионного соглашения с использованием финансовой поддержки ППК «РЭО» из средств облигаций с эффективной льготной ставкой кредитования для инвестора. На сегодняшний день в облкомпрроды предложений о заключении таких концессионных соглашений пока не поступало.







Напомним, что в настоящее время региональный оператор по обращению с отходами в Волгоградской области ООО «Ситиматик-Волгоград» платит за размещение и утилизацию отходов оператором таких площадок, расположенных в регионе.

В июне текущего года ряд компаний, эксплуатирующие объекты обработки и захоронения ТКО в Волгоградской области, направили письмо губернатору, в котором сообщили о напряженной ситуации, сложившейся в сфере обращения с отходами в Волгоградской области. В частности, они сообщили, что региональный оператор не исполняет перед ними свои обязанности по оплате услуг по захоронению и обработке мусора, хотя деятельность свою он не приостанавливал, платежи с населения получает регулярно. Сумма образовавшейся задолженности указывалась в размере почти 300 миллионов рублей.

Позже ООО «Ситиматик-Волгоград» сообщил, что данная сумма не соответствует действительности, хотя наличие задолженности подтвердил.

- При этом на ситуацию с задолженностью компании влияет, в том числе, понижение тарифа на услуги регоператора на протяжении трех лет подряд, в то время как на другие коммунальные услуги наблюдается повышение тарифов, что также сказывается на росте операционных затрат регионального оператора, - заявлял информагентству гендиректор «Ситиматик-Волгоград» Алексей Степанов.

Тем не менее, как сообщалось, компания намерена инвестировать средства в строительство новых объектов на сумму 3,4 миллиарда рублей.

При этом в облкомприроды не пояснили, что будет с ранее построенными в Волгоградской области объектами по обработке и захоронению ТКО. - Реформа в сфере обращения с отходами включена в перечень национальных целей развития Российской Федерации на период 2030 года, утвержденных Указом президента. К 2030 году сортировка ТКО должна проводиться в объеме 100 процентов. Объем ТКО, направляемый на полигон, - снизится вдвое. В связи с этим, принято решение при актуализации территориальной схемы предусмотреть строительство перспективных объектов обработки, утилизации и захоронения отходов, - ответили в профильном комитете Волгоградской области. Пока неизвестно, как это скажется и на тарифах для населения. В облкомприроды отмечают, что в Волгоградской области тарифы на обращение с ТКО снижаются три года подряд. Новые тарифы, как поясняют в ведомстве, будут устанавливаться на основании предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, которые ежегодно принимает для субъектов РФ правительство России.



Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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