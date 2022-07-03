







«Ротор» под руководством нового главного тренера Алексея Стукалова сегодня, 3 июля обыграл владикавказскую «Аланию-2», которая будет выступать с волгоградским клубом во второй лиге - 1:0. Как сообщает ИА «Высота 102», в начале встречи волгоградская команда имела большое игровое преимущество над соперником, сумев создать несколько острых моментом у ворот владикавказцев. Следствием чего стал единственный забитый в поединке мяч воспитанника «Ротора» Глеба Шильникова. Весь прошлый сезон защитник провёл во второй команде сине-голубых.





В первом тайме ворота волгоградского клуба защищал уроженец Волжского Денис Попов, который в 13 лет переехал в Ростов и является воспитанником одноименного местного коллектива. В данный момент Попов, как и ещё несколько других потенциальных новичков, находится в «Роторе» на просмотре.





Матч прошёл в Кисловодске, где волгоградцы начали свой предсезонный сбор 28 июня и намерены завершить его 17 июля. За этот период планируется провести ещё две контрольных встречи: 7 июля с «Енисеем-2» и 10 июля с ещё одним соперником сине-голубых по чемпионату, со ставропольским «Динамо».





На данный момент известно, что «Ротор» официально подтвердил переход трёх новых футболистов. Ими стали полузащитник Артём Максименко, арендованный на весь сезон у екатеринбургского «Урала», а также бывший нападающий «Кубани» Андрей Козлов и форвард «Ленинградца» Ризван Умаров.







Также по окончании встречи с "Аланией-2" клуб объявил о заключении трудовых соглашений с защитником Сергеем Обивалиным, который провел прошлый чемпионат в составе «Томи» в ФНЛ, и с полузащитниками Кириллом Родионовым, игравшим под руководством Алексея Стукалова в московском «Велесе», а также с Ризваном Ахмедхановым. Последний является воспитанником волгоградского футбола и в начале своей карьеры выступал за камышинский «Текстильщик» и волжскую «Энергию».





Как заверил болельщиков новый спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в своём видео обращении в клубных соцсетях, работа над укомплектованием состава идёт полным ходом. Основный костяк коллектива собран и остались лишь формальности для заключения контрактов с большей группой новичков.





Фото ФК "Алания-2" VK.