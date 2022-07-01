В центре Волгограде сгорел BMW X3 и расплавилась «Волга»









Два автомобиля пострадали от огня рано утром в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре на пульт оперативного дежурного поступило в 03:02.













- В центре города горел припаркованный автомобиль BMW X3 2013 года выпуска по всей площади. От огня произошло оплавление лакокрасочного покрытия рядом стоящего автомобиля «ГАЗ-21» («Волга») на площади 2 кв.м., - сообщили в ведомстве.









Пож арные расчеты 3-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03:10. Погибших и пострадавших нет.













По данным очевидцев, иномарка загорелась у дома № 21 по улице Чуйкова. Причина возгорания не сообщается.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



