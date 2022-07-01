В центре Волгограде сгорел BMW X3 и расплавилась «Волга»

Происшествия 01.07.2022 09:33
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01.07.2022 09:33
Два автомобиля пострадали от огня рано утром в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре на пульт оперативного дежурного поступило в 03:02.
- В центре города горел припаркованный автомобиль BMW X3 2013 года выпуска по всей площади. От огня произошло оплавление лакокрасочного покрытия рядом стоящего автомобиля «ГАЗ-21» («Волга») на площади 2 кв.м., - сообщили в ведомстве.
Пожарные расчеты 3-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03:10. Погибших и пострадавших нет.
По данным очевидцев, иномарка загорелась у дома № 21 по улице Чуйкова. Причина возгорания не сообщается.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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