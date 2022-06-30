Расследования

В Астрахани за махинации на 20 миллионов с фиктивными ДТП осудят волгоградца

Расследования 30.06.2022 20:30
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30.06.2022 20:30



Житель Волгограда предстанет перед судом в Астрахани по обвинению в крупном мошенничестве.
Как сообщает телеканал «Астрахань 24» со ссылкой на прокуратуру, волгоградец подделал 22 комплекта документов, в которых содержались ложные сведения о ДТП со смертельным исходом, которые якобы произошли на трассе «Волгоград – Астрахань».
Фиктивные документы на сумму 20,9 миллиона рублей он предоставил в 22 страховые компании. Аферист успел получить возмещения от 7 компаний на сумму более 6,6 миллиона рублей.

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