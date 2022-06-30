В больнице под Волгоградом нашли мужчину с перерезанным горлом

В Камышине Волгоградской области в одной из больниц обнаружен труп мужчины с перерезанным горлом. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 30 июня, погибшего нашли в хирургическом отделении.

— В ночь на 29 июня в одной из палат Центральной городской больницы найдено тело мужчины с ножевыми ранениями в области горла, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.

По некоторой информации, умерший страдал от тяжелого заболевания. В последнее время мужчина находился в затяжной депрессии.

Как пояснили в областном комитете здравоохранения, 57 летний мужчина, находящийся на лечении в хирургическом отделении с тяжелым течением заболевания, был обнаружен в 3:15 медицинским персоналом на обходе.

– До этого пациент был осмотрен в ходе вечернего обхода. Неоднократно осматривался врачами, суицидальных наклонностей не наблюдалось, – смообщают в комитете. – Реанимационные мероприятия не принесли результата. На место были вызваны сотрудники полиции.

Читайте также:

В Волгограде на улице нашли мужчину с порезанным горлом