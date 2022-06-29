«Готовились к захвату власти»: волгоградское УФСБ задержало членов экстремистской ячейки

В Волгоградской области сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России задержаны члены экстремистской ячейки, готовившиеся к захвату власти, а также к вооруженному нападению на социальные учреждения и правоохранительные органы.

Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области, задержание состоялось накануне.





– На территории региона выявлены местные жители, причастные к созданию экстремистской организации, – сообщили информагентству в управлении ФСБ России по волгоградской области. – Установлено, что на своих собраниях члены данной организации обсуждали подготовку к насильственному захвату власти с применением оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил Российской Федерации, а также их транспортных средств, а также объектов социальной инфраструктуры.

Следственным подразделением УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по двум частям статьи Уголовного Кодекса об организации экстремистского сообщества. На данный момент задержано четыре человека.

– Проводится дальнейший комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление иных участников и других эпизодов противоправной действительности, – сообщают в волгоградском УФСБ.

Видео: предоставлено УФСБ России по Волгоградской области