Расследования

В Волгограде посетителя бара «Гелидор» арестовали после жесткой драки

Расследования 27.06.2022 22:35
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27.06.2022 22:35



Краснооктябрьский районный суд Волгограда заключил под стражу местного жителя, жестоко избившего мужчину в баре «Гелидор».
- Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении М. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, - сообщили в районном суде.
По данным следствия, в прошлые выходные мужчины распивали спиртное в баре. В какой-то момент между ними произошел конфликт, переросший в драку.
В результате потерпевшего госпитализировали в отделение реанимации интенсивной терапии ГУЗ «ГКБ СМП № 25» в крайне тяжелом состоянии. 
Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматический САК, отек головного мозга и ушиб легких.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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