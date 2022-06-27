Экономика 27.06.2022 14:31 Новости компаний
0
27.06.2022 14:31 Новости компаний
Сбер победил в двух номинациях IX Всероссийского рейтинга директоров департаментов корпоративных коммуникаций и отношений (TOP-COMM 2022). Сбер занял первое место в номинации «Топ-20 лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций и отношений в России», а исполнительный директор, руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова возглавила рейтинг директоров по корпоративным коммуникациям в банковской отрасли.
Пресс-служба Сбера является одной из самых сильных на российском рынке внешних коммуникаций: по данным Медиалогии, по итогам 2021 года Сбер стал лидером по количеству публикаций и медиаиндексу среди банков. На прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме Сбер стал самой упоминаемой и заметной в медиа компанией-участницей, отмечают аналитики «СКАН-Интерфакс».
Полина Тризонова работает в Сбере более 10 лет и за этот период прошла карьерный путь от старшего специалиста до руководителя пресс-службы. За эффективную работу и вклад в развитие банка отмечена почётными грамотами и благодарностями Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.
В рейтинге TOP-COMM 2022 Полина Тризонова также заняла второе место среди российских руководителей, отмеченных за самую эффективную работу в области внешних коммуникаций и третье место среди лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и отношениям.
IX Всероссийский рейтинг директоров департаментов корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений TOP-COMM 2022 проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Главное отличие TOP-COMM от всех других рейтингов заключается в том, что участник набирает свои баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей все аспекты профессиональной деятельности.
ВТБ запускает сервис быстрой проверки сайтов на безопасность27.06.2022 14:28
Экономика 27.06.2022 14:28
Банк «Открытие» адаптировал «Бизнес-портал» для всех смартфонов27.06.2022 12:33
Экономика 27.06.2022 12:33
Банк «Открытие» и JAC Motors запустили совместную программу финансирования дилеров27.06.2022 10:47
Экономика 27.06.2022 10:47
ВТБ рефинансирует ипотеку под 10,5%27.06.2022 10:11
Экономика 27.06.2022 10:11
В Волгограде слегка качнулись цены на бензин24.06.2022 18:01
Экономика 24.06.2022 18:01
В Уралсиб Бизнес Онлайн доступны конверсионные операции с казахстанским тенге24.06.2022 15:14
Экономика 24.06.2022 15:14
Корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут автоматизировать учет внутригрупповых займов24.06.2022 13:58
Экономика 24.06.2022 13:58
ВТБ в Волгограде запустил курьерскую доставку финансовых продуктов за 3 часа24.06.2022 11:26
Экономика 24.06.2022 11:26
Cбер и Минэкономразвития усовершенствуют предоставление госуслуг24.06.2022 11:19
Экономика 24.06.2022 11:19
ВТБ: спрос на товары для туризма в России вырос на 20%24.06.2022 11:16
Экономика 24.06.2022 11:16
Все необходимое: в Волгоградской области подскочили цены на мясо, муку и овощи23.06.2022 17:51
Экономика 23.06.2022 17:51
ВТБ: выдачи ипотеки на новостройки во втором полугодии могут вырасти на треть23.06.2022 16:03
Экономика 23.06.2022 16:03
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб со «Стабильным» прогнозом23.06.2022 15:32
Экономика 23.06.2022 15:32
Банк «Открытие» отменил комиссию за обслуживание счета для новых клиентов – предпринимателей23.06.2022 14:43
Экономика 23.06.2022 14:43
ВТБ предлагает расширить «семейную ипотеку» на все семьи с детьми до 18 лет23.06.2022 13:59
Экономика 23.06.2022 13:59