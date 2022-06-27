Экономика

Сбер стал лучшей российской компанией в сфере корпоративных коммуникаций и отношений

Экономика 27.06.2022 14:31 Новости компаний
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27.06.2022 14:31 Новости компаний


Сбер победил в двух номинациях IX Всероссийского рейтинга директоров департаментов корпоративных коммуникаций и отношений (TOP-COMM 2022). Сбер занял первое место в номинации «Топ-20 лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций и отношений в России», а исполнительный директор, руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова возглавила рейтинг директоров по корпоративным коммуникациям в банковской отрасли.

Пресс-служба Сбера является одной из самых сильных на российском рынке внешних коммуникаций: по данным Медиалогии, по итогам 2021 года Сбер стал лидером по количеству публикаций и медиаиндексу среди банков. На прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме Сбер стал самой упоминаемой и заметной в медиа компанией-участницей, отмечают аналитики «СКАН-Интерфакс».

Полина Тризонова работает в Сбере более 10 лет и за этот период прошла карьерный путь от старшего специалиста до руководителя пресс-службы. За эффективную работу и вклад в развитие банка отмечена почётными грамотами и благодарностями Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.

В рейтинге TOP-COMM 2022 Полина Тризонова также заняла второе место среди российских руководителей, отмеченных за самую эффективную работу в области внешних коммуникаций и третье место среди лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и отношениям.

IX Всероссийский рейтинг директоров департаментов корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений TOP-COMM 2022 проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Главное отличие TOP-COMM от всех других рейтингов заключается в том, что участник набирает свои баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей все аспекты профессиональной деятельности.

 

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