Экология

В Волгограде природоохранный прокурор собрал силовиков и чиновников

Экология 24.06.2022 15:58
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24.06.2022 15:58



Сегодня, 24 июня, в Волгограде в широком составе обсуждалась сфера обращения с отходами. Как сообщили  ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, вопросы соблюдения природоохранного законодательства рассмотрели на заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора Валерия Сегизекова.
В работе совещания приняли участие работники прокуратуры Волгоградской области, представители региональных СУ СК России, ГУ МЧС России, ГУ МВД России, Управлений Федерального казначейства, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, комитета жилищно-коммунального хозяйства, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, контрольно-счетной палаты Волгоградской области, администраций Светлоярского, Дубовского, Среднеахтубинского и Городищенского районов Волгоградской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Волгоградской области и ООО «Ситиматик-Волгоград».



- С докладом о состоянии законности в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе своевременности вывоза и количестве мест накопления ТКО, выступил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Прокофьев, - сообщили в природоохранной прокуратуре. Также были заслушаны представители Росприроднадзора и администрации Волгоградской области.
Фото Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры

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