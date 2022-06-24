Поезд Москва – Волгоград насмерть сбил двух подростков-выпускников

Пассажирский поезд сообщением «Москва-Волгоград» в Тамбовской области сбил двоих подростков, которые направлялись в соседнее село на выпускной. Трагедия разыгралась вечером 23 июня, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального управления на транспорте СКР.

– Вечером 23 июня трое подростков отправились на выпускной в кафе, расположенное в рабочем поселке Мордово Тамбовской области. Молодые люди решили сократить путь и пошли по железнодорожным путям в районе станции «Оборона». Двое из них находились в момент происшествия на колее, – сообщают обстоятельства жуткой трагедии следователи. – Несмотря на предпринятые машинистом поезда попытки остановить подвижной состав, пострадавшие получили травмы несовместимые с жизнью.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть обоих подростков. Третий молодой человек, к счастью, выжил.

– Следователи Воронежского следственного отдела на транспорте произвели осмотр места происшествия, подвижного состава, допросили членов локомотивной бригады, свидетелей, назначили необходимые экспертизы, – сообщают в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте СКР. – Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.