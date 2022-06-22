Расследования

В Волгограде задержан ростовчанин, напавший на офицера СК

Расследования 22.06.2022 18:34
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22.06.2022 18:34


В Волгограде в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на бывшего руководителя следственного отдела СУ СК России по региону, задержан подозреваемый. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, задержанным оказался житель Ростовской области, ранее уже судимый за разбой. 

– Накануне подозреваемый в нанесении ножевых ранений и побоев жителю Волгограда был задержан оперативными сотрудниками по результатам проведенных оперативно-розыскных действий, – сообщил собеседник информагентства. – 31-летний мужчина в 2014 году был осужден по статье 162 УК РФ – разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище. Решением суда он был приговорен к восьми годам лишения свободы. 

По неподтвержденной информации, имя задержанного – Виктор Дьяков. Авторы волгоградских телеграм-каналов сообщают, что мужчина  относится к одному из этнических меньшинств. 

Напомним, что нападение на бывшего сотрудника СК – экс-руководителя Котовского МРСО Юрия Тарабрина – было совершено в ночь на 15 июня. Офицер был найден в одной из квартир в поселке Ангарском с ножевыми ранениями. Преступник с места происшествия скрылся. 

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