В Волгограде пробили голову экс-главе Котовского МрСО

В Дзержинском районе Волгограда совершено жестокое нападение на 49-летнего мужчину. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 19 июня, инцидент произошел в одной из квартир в поселке Ангарском в минувшую среду.

— Организована доследственная проверка, — пояснил информагентству руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Александр Доброскокин. — Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», потерпевшему проломили голову и нанесли ножевые ранения в область груди и бедра. По некоторой информации, совершено нападение на бывшего руководителя Котовского межрайонного следственного отдела Юрия Тарабрина.

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