Расследования

Уроженец Самарканда в Волгограде из-за измены зарезал свою сожительницу

Расследования 20.06.2022 14:06
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20.06.2022 14:06

Стали известны подробности жуткой расправы над 54-летней жительницей Кировского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», женщину после 10 лет совместной жизни зарезал сожитель. 

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, — сообщил информагентству следователь СО по Кировскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Юрий Иванов. — В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Известно, что по делу проходит 50-летний уроженец города Самарканда Республики Узбекистан. В областную столицу приехал из Калачевского района Волгоградской области. 

Мужчина сожительствовал с погибшей более 10 лет. Ранее привлекался к ответственности по ст. 319 УК РФ — оскорбление представителя власти. Судом назначен штраф. По не неподтвержденной официально информации, в Волгограде работал электриком. 

Трагедия разыгралась в ночь с 17 на 18 июня в двухэтажном доме в поселке Веселая Балка. Сожители выпивали и разговаривали о жизни. Волгоградка призналась своему мужчине в измене. 

Агрессор тут же пустил в ход кулаки. Несколько ударов пришлись в область головы. После уроженец Самарканда продолжил избивать свою сожительницу ногами по туловищу. Затем злоумышленник схватил кухонный нож и нанес потерпевшей три удара, один из которых пришелся точно в шею. Женщина скончалась на месте от обильной кровопотери. 

Санкция вменяемой статьи предполагает лишение свободы на срок от шести до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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