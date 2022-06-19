Происшествия

На юге Волгограда нашли труп избитой и зарезанной женщины

Происшествия 19.06.2022 21:30
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19.06.2022 21:30


В Кировском районе Волгограда накануне произошла жестокая расправа над 54-летней женщиной. Как стало известно ИА «Высота 102», тело нашли в одной из квартир в поселке Веселая Балка. 

— Женщина скончалась от двух ножевых ранений в область груди, — сообщил информагентству собственный источник в следственных органах. — Перед смертью ее жестоко избил сожитель. 

Известно, что между сожителями произошла бытовая ссора. Предполагаемый убийца ранее уже был судим. После последней «отсидки» мужчина устроился электриком и пытался начать новую жизнь. 

ИА «Высота 102» направило запрос в СУ СКР по Волгоградской области.

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