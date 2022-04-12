Расследования 12.04.2022 12:44
12.04.2022 12:44
Уголовное дело по нескольким статьям УК РФ возбуждено в отношении 25-летнего жителя Волгограда, который несколько дней измывался над своей беременной подругой, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п.«е» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), ч.1 ст.119 УК РФ (угрозы убийством), п.«в» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).
По данным следствия, 17 декабря прошлого года к нему в квартиру, расположенную в доме №46а по улице Тимирязева в Волгограде, приехала 27-летняя подруга. Молодая женщина сообщила, что ждет ребенка. Эта новость вызвала неадекватную реакцию у ее кавалера. Мужчина, в котором проснулась дикая ревность, поругался с беременной гостьей. Он запер ее в квартире и никуда не выпускал. При этом он регулярно избивал женщину, бил ее по различным частям тела, грозился, что убьет ее и ребенка. Заложнице удалось связаться со своей матерью, которая и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Мужчину задержали.
Оперативное сопровождение оказывали сотрудники полиции.
По решению суда волгоградца заключили под стражу.
Реклама
В Волгоградской области осудят женщину за продажу запрещенных таблеток для похудения12.04.2022 15:15
Расследования 12.04.2022 15:15
Житель Подмосковья одурачил волгоградского бизнесмена на осетровом бизнесе12.04.2022 13:49
Расследования 12.04.2022 13:49
В Волгоградской области 44-летнего жителя подозревают в растлении 12-летней12.04.2022 13:18
Расследования 12.04.2022 13:18
Мстительный пешеход в Волгограде ножом проткнул колеса иномарки12.04.2022 09:34
Расследования 12.04.2022 09:34
Стали известны подробности о рецидивисте, задержанном на посту под Волгоградом11.04.2022 18:35
Расследования 11.04.2022 18:35
Сообщника мошенников в наручниках доставили из Северного Кавказа в Волгоград11.04.2022 18:00
Расследования 11.04.2022 18:00
Волгоградский облсуд отменил приговор сборщику металлолома за «кражу» ржавой трухи11.04.2022 15:30
Расследования 11.04.2022 15:30
В Волгограде вскрыли мухлеж при регистрации земли в частную собственность11.04.2022 14:37
Расследования 11.04.2022 14:37
В СК сообщили подробности смерти дорожника при замене колеса у КАМАЗа под Волгоградом11.04.2022 13:40
Расследования 11.04.2022 13:40
Задержанного в Волгограде за взятку полковника УФСИН поместили в СИЗО №111.04.2022 13:39
Расследования 11.04.2022 13:39
Два брата из Ростова обложили «дурью» четыре района Волгограда11.04.2022 11:26
Одного из беспредельщиков, расстрелявших волгоградца в Жилгородке, отправили под суд11.04.2022 11:26
В Волгограде сожители убили друга и вывезли труп в сумке на съедение собакам11.04.2022 10:09
Расследования 11.04.2022 10:09
Дело в трубе: под Волгоградом сборщика металлолома осудили за «кражу» ржавой трухи10.04.2022 13:53
Расследования 10.04.2022 13:53
В Волгограде возбудили дело на чиновников после скандала с выбором УК для многоэтажки09.04.2022 19:31
Расследования 09.04.2022 19:31
Реклама