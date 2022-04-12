







Уголовное дело по нескольким статьям УК РФ возбуждено в отношении 25-летнего жителя Волгограда, который несколько дней измывался над своей беременной подругой, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п.«е» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), ч.1 ст.119 УК РФ (угрозы убийством), п.«в» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

По данным следствия, 17 декабря прошлого года к нему в квартиру, расположенную в доме №46а по улице Тимирязева в Волгограде, приехала 27-летняя подруга. Молодая женщина сообщила, что ждет ребенка. Эта новость вызвала неадекватную реакцию у ее кавалера. Мужчина, в котором проснулась дикая ревность, поругался с беременной гостьей. Он запер ее в квартире и никуда не выпускал. При этом он регулярно избивал женщину, бил ее по различным частям тела, грозился, что убьет ее и ребенка. Заложнице удалось связаться со своей матерью, которая и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Мужчину задержали.

Оперативное сопровождение оказывали сотрудники полиции.

По решению суда волгоградца заключили под стражу.



