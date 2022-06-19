СК начал проверку после смерти 11-летней девочке на пляже в Волгограде

В Тракторозаводском районе накануне на диком пляже утонул 11-летний ребенок. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел на берегу Волги в садоводческом товариществе «Строитель».

— Организована процессуальная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления.

Как уточнили в пресс-службе волгоградского следкома, медики пытались спасти девочку, но реанимационные мероприятия положительного результата не дали.

Известно, что подросток вместе с бабушкой гуляла в СНТ «Строитель». В один из моментов ребенок присела на бетонную плиту, часть которой находилась в воде с выходом на берег под углом. Внучка решила намочить ноги, но поскользнулась и упала в воду. Самостоятельно выбраться она уже не смогла и начала тонуть.

Бабушка бросилась к внучке, но помочь ничем не смогла. Женщина тут же позвонила в службу спасения и побежала на дачу за своим мужем, который и вытащил девочку из воды.

В Волгограде на сегодня отдыхающих готов принять лишь один официальный пляж на песчаной косе полуострова Сарептского в Красноармейском районе. Второе официальное место отдыха у воды готовят к открытию на острове Сарпинском в Кировском районе областной столицы. В других районах оборудованных и разрешенных мест для купания нет.

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