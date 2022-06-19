Происшествия

СК начал проверку после смерти 11-летней девочке на пляже в Волгограде

Происшествия 19.06.2022 13:38
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19.06.2022 13:38


В Тракторозаводском районе накануне на диком пляже утонул 11-летний ребенок. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел на берегу Волги в садоводческом товариществе «Строитель». 

— Организована процессуальная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления.  

Как уточнили в пресс-службе волгоградского следкома, медики пытались спасти девочку, но реанимационные мероприятия положительного результата не дали. 

Известно, что подросток вместе с бабушкой гуляла в СНТ «Строитель». В один из моментов ребенок присела на бетонную плиту, часть которой находилась в воде с выходом на берег под углом. Внучка решила намочить ноги, но поскользнулась и упала в воду. Самостоятельно выбраться она уже не смогла и начала тонуть. 

Бабушка бросилась к внучке, но помочь ничем не смогла. Женщина тут же позвонила в службу спасения и побежала на дачу за своим мужем, который и вытащил девочку из воды. 

В Волгограде на сегодня отдыхающих готов принять лишь один официальный пляж на песчаной косе полуострова Сарептского в Красноармейском районе. Второе официальное место отдыха у воды готовят к открытию на острове Сарпинском в Кировском районе областной столицы. В других районах оборудованных и разрешенных мест для купания нет. 

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