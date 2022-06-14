В Волгоградской области на Военном пляже утонула 43-летняя женщина

В Урюпинском районе Волгоградской утонула 43-летняя местная жительница. Как стало известно ИА «Высота 102», труп обнаружили отдыхающие 13 июня примерно в 10.00.
— Организована доследственная проверка, — прокомментировал информагентству и. о. руководителя Урюпинского МСО СУ СКР по Волгоградской области Юрий Панфилов. — Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Известно, что трагический инцидент произошел на так называемом Военном пляже в Урюпинске. Погибшая переплыла на другой берег. На обратный путь сил уже не хватило, женщину унесло течением.
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