Под Волгоградом рыбаки обнаружили мумифицированный труп мужчины

В Иловлинском районе Волгоградской области найден неустановленный труп мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», тело обнаружили 12 июня на правом берегу реки Дон.
— Организована проверка, — пояснил информагентству замруководителя Иловлинского МСО СУ СКР по Волгоградской области Илья Сызранцев. — Назначен комплекс экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Известно, что мумифицированное тело обнаружили рыбаки около 06.00 в девяти километрах выше по течению от рабочего поселка Иловля. На шее обнаружена цепочка из металла белого цвета с кулоном. По не подтвержденной официально информации, погибший может являться 66-летним жителем Сергиева Посада, утонувшим летом прошлого года.
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