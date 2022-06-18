Экономика

Бочаров подвел итоги ПМЭФ-2022 для Волгоградской области

Экономика 18.06.2022 13:04
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18.06.2022 13:04



Строительство комплекса сжиженного газа, возведение новых дорог, внедрение удобных и многофункциональных цифровых сервисов для жителей, обновление общественного транспорта, коммунальной и дорожной техники – проекты по этим направлениям будут реализованы в Волгоградской области по итогам ПМЭФ-2022.



Как сообщили в администрации региона, сегодня делегация Волгоградской области под руководством губернатора завершила работу на площадке международного экономического форума.
- Повестка очень насыщенная, делегация работала в напряженном графике — выполнили все планы, которые определили в рамках подготовки 25-го Санкт-Петербургского международного экономического форума, — отметил губернатор Андрей Бочаров. — Участие в форуме важно: чтобы развиваться и реализовывать проекты, нужны надежные партнеры, которые готовы подставить плечо.
По его словам, в ходе форума прошло много встреч, на которых достигнуты договоренности по строительству новых автодорог в Волгоградской области, обновление подвижного состава электротранспорта, реализацию других масштабных транспортных проектов, которые находятся на этапе подготовки.



Волгоградская область продолжит активное сотрудничество с ПАО «Газпром» - на ПМЭФ подписано соответствующее соглашение. Кроме того, регион вышел с новыми предложениями по развитию газомоторной инфраструктуры, замене устаревшей коммунальной техники на транспорт, работающий на природном газе.
Также запланировано строительство комплекса сжиженного газа. Стоимость реализации первого в Волгоградской области и в Южном федеральном округе такого проекта составляет 2,6 млрд рублей.



Кроме того, состоялся ряд встреч с руководством других субъектов РФ, а также ЛНР.
- И еще один блок вопросов, который для нас очень важен, — это создание новых производств на территории Волгоградской области, участие наших компаний в кооперационных связях с предприятиями других регионов. Здесь тоже есть перспективы и новые возможности, - отметил губернатор. Андрей Бочаров посетил стенд волгоградской компании «Стереотек», которая активно пользуется государственной поддержкой, — команда представила новые 5D- принтеры для работы предприятий в условиях санкций.
Фото: администрация Волгоградской области

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