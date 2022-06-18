Бочаров подвел итоги ПМЭФ-2022 для Волгоградской области

Экономика 18.06.2022 13:04
0
18.06.2022 13:04
Строительство комплекса сжиженного газа, возведение новых дорог, внедрение удобных и многофункциональных цифровых сервисов для жителей, обновление общественного транспорта, коммунальной и дорожной техники – проекты по этим направлениям будут реализованы в Волгоградской области по итогам ПМЭФ-2022.
Как сообщили в администрации региона, сегодня делегация Волгоградской области под руководством губернатора завершила работу на площадке международного экономического форума.
- Повестка очень насыщенная, делегация работала в напряженном графике — выполнили все планы, которые определили в рамках подготовки 25-го Санкт-Петербургского международного экономического форума, — отметил губернатор Андрей Бочаров. — Участие в форуме важно: чтобы развиваться и реализовывать проекты, нужны надежные партнеры, которые готовы подставить плечо.
По его словам, в ходе форума прошло много встреч, на которых достигнуты договоренности по строительству новых автодорог в Волгоградской области, обновление подвижного состава электротранспорта, реализацию других масштабных транспортных проектов, которые находятся на этапе подготовки.
Волгоградская область продолжит активное сотрудничество с ПАО «Газпром» - на ПМЭФ подписано соответствующее соглашение. Кроме того, регион вышел с новыми предложениями по развитию газомоторной инфраструктуры, замене устаревшей коммунальной техники на транспорт, работающий на природном газе.
Также запланировано строительство комплекса сжиженного газа. Стоимость реализации первого в Волгоградской области и в Южном федеральном округе такого проекта составляет 2,6 млрд рублей.
Кроме того, состоялся ряд встреч с руководством других субъектов РФ, а также ЛНР.
- И еще один блок вопросов, который для нас очень важен, — это создание новых производств на территории Волгоградской области, участие наших компаний в кооперационных связях с предприятиями других регионов. Здесь тоже есть перспективы и новые возможности, - отметил губернатор. Андрей Бочаров посетил стенд волгоградской компании «Стереотек», которая активно пользуется государственной поддержкой, — команда представила новые 5D- принтеры для работы предприятий в условиях санкций.
Фото: администрация Волгоградской области
Реклама
Волгоградские компании готовы платить зарплату под 200 тысяч рублей18.06.2022 14:43
Экономика 18.06.2022 14:43
Перечень видов деятельности для импортозамещения утвержден в Волгоградской области18.06.2022 10:08
Экономика 18.06.2022 10:08
Бочаров и Миллер закрепили сотрудничество меморандумом17.06.2022 18:07
Экономика 17.06.2022 18:07
ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму17.06.2022 15:18
Экономика 17.06.2022 15:18
Глава ВТБ Андрей Костин призвал к дедолларизации российской экономики17.06.2022 14:28
Экономика 17.06.2022 14:28
Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке17.06.2022 14:16
Экономика 17.06.2022 14:16
Волгоградский губернатор на ПМЭФ предложил новую госпрограмму с участием «Газпром»17.06.2022 14:14
Экономика 17.06.2022 14:14
Банк «Открытие» снизил до 11% ставки по кредитам для МСБ17.06.2022 14:00
Экономика 17.06.2022 14:00
Сбер поможет Волгоградской области в цифровизации здравоохранения и социальной сферы17.06.2022 13:23
Экономика 17.06.2022 13:23
Банк «Открытие» снизил ставки по льготным ипотечным программам17.06.2022 11:40
Экономика 17.06.2022 11:40
Андрей Бочаров и Ольга Голодец подписали соглашение на ПМЭФ-202217.06.2022 11:28
Экономика 17.06.2022 11:28
Сбербанк предоставит возможность снизить процентную ставку по ипотеке17.06.2022 11:08
Экономика 17.06.2022 11:08
Депутат Госдумы оценил шансы Волгоградской области на рывок в экономике17.06.2022 11:04
Экономика 17.06.2022 11:04
Банк «Открытие» подписал несколько соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ17.06.2022 10:48
Экономика 17.06.2022 10:48
ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах17.06.2022 10:08
Экономика 17.06.2022 10:08