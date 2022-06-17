Бочаров и Миллер закрепили сотрудничество меморандумом









Волгоградская область и ПАО «Газпром» продолжат дальнейшее сотрудничество и реализацию инвестиционных проектов.

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на XXV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Андрей Бочаров и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали меморандум о сотрудничестве.

Он включает строительство новых объектов газификации в Волгоградской области, выполнение президентской программы догазификации, запуск инвестпроекта по строительству комплекса сжиженного газа.

Уровень газификации Волгоградской области на начало 2022 года составляет 90,6%, что существенно превышает общероссийский показатель в 72%. В регионе реализуется совместная с «Газпромом» пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации. Предусмотрено поэтапное проектирование и строительство 46 межпоселковых (575,9 км) и 57 внутрипоселковых (563 км) газопроводов, реконструкция 8 газораспределительных станций. Так, в 2023 году будет газифицирован 21 населённый пункт, в 2024-м — 16, в 2025-м — 20. Возможность подключиться к голубому топливу получат более 27 тысяч жителей региона, будут переведены на газ 242 котельные социальных учреждений и предприятий.

- Волгоградская область и «Газпром» выполняют все взаимные договоренности. На сегодняшний день мы вышли на завершающий этап — приближаемся к практически 100-процентной газификации региона. В рамках сегодняшнего соглашения определены задачи, которые мы вместе будем выполнять, - сообщил Андрей Бочаров.

По его словам, Волгоградская область входит в десятку регионов-лидеров по выполнению президентской программы социальной газификации. Показатель на 2021 год исполнен на 110% от плана — обеспечена догазификация 2149 домов. С начала текущего года поданы заявки на подведение газа до границ участков более 9 тысяч домовладений, заключены свыше 6 тысяч договоров.

Программа социальной газификации позволяет в уже газифицированных поселениях бесплатно подвести голубое топливо до участка, а также сделать врезку в сети. За счёт собственника выполняются работы на территории участка и внутри дома, а также приобретается оборудование. В Волгоградской области для льготников почти в три раза увеличен размер компенсации затрат на эти цели — с 17 до 50 тысяч рублей.

В рамках встречи также рассмотрены вопросы строительства в регионе комплекса сжиженного газа. Для реализации первого в Волгоградской области и в Южном федеральном округе проекта стоимостью 2,6 млрд рублей есть все условия. Предусмотрены две пусковые очереди: ввод первой с производительностью 1,5 тыс. кг/час намечен на 2023 год, второй (с увеличением мощности до 3 тысяч кг/час) — до конца 2024 года.