Экономика

Бочаров и Миллер закрепили сотрудничество меморандумом

Экономика 17.06.2022 18:07
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17.06.2022 18:07



Волгоградская область и ПАО «Газпром» продолжат дальнейшее сотрудничество и реализацию инвестиционных проектов. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на XXV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Андрей Бочаров и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали меморандум о сотрудничестве. 
Он включает строительство новых объектов газификации в Волгоградской области, выполнение президентской программы догазификации, запуск инвестпроекта по строительству комплекса сжиженного газа.
Уровень газификации Волгоградской области на начало 2022 года составляет 90,6%, что существенно превышает общероссийский показатель в 72%. В регионе реализуется совместная с «Газпромом» пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации. Предусмотрено поэтапное проектирование и строительство 46 межпоселковых (575,9 км) и 57 внутрипоселковых (563 км) газопроводов, реконструкция 8 газораспределительных станций. Так, в 2023 году будет газифицирован 21 населённый пункт, в 2024-м — 16, в 2025-м — 20. Возможность подключиться к голубому топливу получат более 27 тысяч жителей региона, будут переведены на газ 242 котельные социальных учреждений и предприятий.
- Волгоградская область и «Газпром» выполняют все взаимные договоренности. На сегодняшний день мы вышли на завершающий этап — приближаемся к практически 100-процентной газификации региона. В рамках сегодняшнего соглашения определены задачи, которые мы вместе будем выполнять, - сообщил Андрей Бочаров.
По его словам, Волгоградская область входит в десятку регионов-лидеров по выполнению президентской программы социальной газификации. Показатель на 2021 год исполнен на 110% от плана — обеспечена догазификация 2149 домов. С начала текущего года поданы заявки на подведение газа до границ участков более 9 тысяч домовладений, заключены свыше 6 тысяч договоров. 
Программа социальной газификации позволяет в уже газифицированных поселениях бесплатно подвести голубое топливо до участка, а также сделать врезку в сети. За счёт собственника выполняются работы на территории участка и внутри дома, а также приобретается оборудование. В Волгоградской области для льготников почти в три раза увеличен размер компенсации затрат на эти цели — с 17 до 50 тысяч рублей.
В рамках встречи также рассмотрены вопросы строительства в регионе комплекса сжиженного газа. Для реализации первого в Волгоградской области и в Южном федеральном округе проекта стоимостью 2,6 млрд рублей есть все условия. Предусмотрены две пусковые очереди: ввод первой с производительностью 1,5 тыс. кг/час намечен на 2023 год, второй (с увеличением мощности до 3 тысяч кг/час) — до конца 2024 года.
Напомним, что сегодня на ПМЭФ-2022 глава Волгоградской области выступил с предложением о формировании отдельной государственной программы по обновлению коммунальной техники переводу ее на газомоторное топливо. Данное предложение будет проработано.
Фото: администрация Волгоградской области

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