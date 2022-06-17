







Заменить старую коммунальную технику на новую газомоторную в рамках государственной программы предложил на XXV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Волгоградской области.

По данным обладмина, Андрей Бочаров по приглашению председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова стал одним из спикеров площадки «На пути к устойчивому будущему: «зелёная» альтернатива традиционному топливу». Участие в обсуждении также приняли помощник президента России Игорь Левитин, заместитель председателя правления, член совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, министр энергетики России Николай Шульгинов, депутаты Госдумы, главы других субъектов.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с предложением о формировании отдельной государственной программы по обновлению коммунальной техники переводу ее на газомоторное топливо.

- Давайте посмотрим реально на технику, которая есть в муниципальных образованиях для ЖКХ. Переоборудование ее не имеет никакого смысла – износ зачастую приближается к 100%. Поэтому сегодня, когда мы говорим о серьезной государственной задаче и формировании госпрограммы, а она крайне необходима, мы должны предусмотреть обеспечение коммунальной техникой на газомоторном топливе за счет государственных средств, федерального бюджета. А региону и Газпрому поручить формирование инфраструктуры и сервисного обслуживания. Вот тогда мы уйдем от разговоров и перейдем к реальному делу, если этого решения не будет, то будет затруднительно... Если мы для себя поставим такую задачу и предусмотрим это в федеральном бюджете, то реализация будет. Уверен, что губернаторы поддержат такое предложение, - отметил Андрей Бочаров.

Участникам мероприятия это предложение понравилось, его возьмут в работу.

В Волгоградской области уже построены и действуют 21 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. 14 из них находятся на балансе компании «Газпром», в том числе 4 АГНКС построены с государственной поддержкой. Также на льготных условиях с 2019 года в регионе выполнено переоборудование 833 транспортных средств. Сейчас в Волгоградской области на компримированном природном газе работают 3253 единицы транспорта – в 1,6 раза больше, чем в 2019 году. В том числе 320 автобусов — в составе общественного транспорта Волгограда.

Фото: администрации Волгоградской области