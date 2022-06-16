Волжанка спалила сигаретой ферму в Волгоградской области





В Палласовском районе Волгоградской области полицейские задержали женщину, по вине которой из-за непотушенной сигареты сгорела ферма и грузовой автомобиль. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пожар случился накануне, 15 июня, на одной из ферм, находящейся в 20 километрах от поселка Эльтон.

Выехавшие на место происшествия полицейские сразу же установили предполагаемую виновницу пожара. Ей оказалась 32-летняя жительницу города Волжского, которая работала на данной животноводческой точке. Выяснилось, что волжанка, выкурив сигарету, не затушила ее и бросила неподалеку от сенника. Через пару минут произошло возгорание двух тысяч тюков сена. После чего огонь перекинулся на овчарню площадью 240 квадратных метров и автомобиль «ЗИЛ-130».

За короткое время все имущество 55-летнего фермера полностью сгорело - ущерб составил более 600 тысяч рублей. Подозреваемая созналась в содеянном.

Решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по признакам преступления - уничтожение имущества по неосторожности ( ст.168 УК РФ). Подозреваемой грозит срок до 1 года.

Фото пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.