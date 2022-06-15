Фиктивный брак с иностранцем привел на скамью подсудимых жительницу Волгоградской области и ее подругу. Об этом ИА «Высота 102» сегодня, 15 июня, сообщили в волгоградском региональном управлении ФСБ России, сотрудники которого расследовали уголовное дело.

– В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 31-летняя жительница Волгоградской области предложила своей знакомой за денежное вознаграждение заключить фиктивный брак иностранцем с целью последующего оформления последним разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации. Женщина согласилась, после чего брак был заключен в одном из отделений ЗАГСа Волгоградской области, – рассказали в пресс-службе УФСБ России. – В последующем иностранец обратился в УВМ ГУ МВД России по Москве с заявлением о получении в упрощенном порядке разрешения на временное проживание в РФ. Разрешение было выдано ему сроком на три года.

Следственным отделом регионального управления ФСБ России было возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Материалы дела рассматривал Люберецкий городской суд Московской области.

– Суд признал жительниц Волгоградской области виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, – прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ 15 июня.