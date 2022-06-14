Сеть АЗС продают в Волгоградской области









Разветвленную сеть автозаправочных газовых станций в Волгоградской области и базу сжиженного газа, расположенную в Красноармейском районе Волгограда, выставили на торги.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на специализированную электронную площадку «Новые информационные системы», собственником имущества является АО «СГ-Трейдинг», зарегистрированное в Москве.

Эта компания, согласно открытым данным, называла себя преемником государственного союзного треста «Союзгаз», который в 1962 году организовал Дирекцию по строительству Волгоградской базы сжиженного газа. Еще в феврале 2019 года АО «СГ-Трейдинг» заявляло об открытие сети АЗС в Волгоградской области, но в ноябре 2021 года компания была признана несостоятельной (банкротом). В отношении АО «СГ-Трейдинг» введено конкурсное производство.

Всего на торги выставлено 19 лотов - это обширный список имущества компании, находящегося в Волгоградской, Омской, Воронежской, Самарской, Псковской и Тверской областях, Краснодарском крае, Карачаево-Черкессии и республике Хакасия.

В Волгоградской области по начальной цене 122,37 миллиона рублей продается база сжиженного газа в Красноармейском районе по адресу ул.Вилянская, 25. А также сеть автомобильных газозаправочных станций, расположенных в районах Волгоградской области. Они идут единым лотом по начальной цене 146,19 миллиона рублей. Это 14 заправок и один земельный участок.

Фото из архива ИА «Высота 102»