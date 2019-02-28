АЗС «СГ-трейдинг» открывает новые заправки и дарит 5 литров топлива

Экономика 28.02.2019 08:13 Реклама
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28.02.2019 08:13
Завтра, 1 марта, состоится официальное открытие сети АЗС АО«СГ-Трейдинг» в Волгоградской области.
С открытием АЗС Волгоградский филиал АО «СГ-трейдинг» выходит на новое направление деятельности — реализацию жидкомоторного топлива (бензина и ДТ).
АО «СГ-трейдинг» — преемник государственного союзного треста «Союзгаз», который в 1962 году организовал Дирекцию по строительству Волгоградской базы сжиженного газа. В январе 1965 года база была введена в эксплуатацию и 26 апреля 1965 года наполнен первый баллон газа. С момента основания специализацией Волгоградской базы было снабжение предприятий и населения сжиженным газом, в том числе через сеть АГЗС, построенную в 2004-2006 годах. В планах филиала дальнейшее развитие розничной сбытовой сети в Волгограде и области.
Каждый посетитель АЗС с 1 по 10 марта этого года при заправке от 20 литров бензина марок АИ 92, АИ 95 или 50 литров ДТ получит в подарок талон на 5 литров топлива и 4% бонусную карту «Standart» за 1 рубль, сообщили ИА «Высота 102» в компании.
Более подробную информацию о компании, адресах АЗС и АГЗС, условиях проведения акции можно узнать на сайте http://lpgtrading.ru/
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