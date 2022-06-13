Появилось фото и видео борьбы с пожаром на метановой заправке под Волгоградом

Расследования 13.06.2022 17:44
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13.06.2022 17:44
Сильным напором воды с дальнего расстояния заливали топливозаправщик, который сегодня горел на территории метановой заправки в городе Волжском Волгоградской области. По данным «Высоты 102», была реальная угроза взрыва, но машину с метаном удалось отогнать подальше.
Однако без пострадавших не обошлось. 43-летний водитель большегруза серьезно пострадал. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию ГКБ №1 им. Фишера.
О серьезном пожаре сообщали очевидцы. В МЧС России по Волгоградской области смогли прокомментировать происшествие только спустя два часа.
По данным ведомства, сообщение о возгорании большегруза на территории автозаправочной станции на ул. им. генерала Карбышева в Волжском поступило в оперативные службы в 14:30 мск. В ликвидации огня были задействованы пожарные расчеты 5-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области.
В настоящее время пожар ликвидирован. Распространение огня удалось избежать.
Ранее в ГУ МВД России сообщали, что дорога к заправке во время тушения пожара в целях безопасности была перекрыта.
Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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