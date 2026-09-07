Двойную радугу поймали в кадр жители Волгоградской области





Завораживающее природное явление сняли сегодня, 7 сентября, жители Новоаннинского района Волгоградской области. Над домами раскинулась двойная радуга.

Двойная радуга, как известно, появляется в результате параллельного отражения солнечного света внутри капель воды. Вторая радуга выглядит бледнее, чем главная. Ее особенность еще и в том, что она имеет обратный порядок цветов.



Напомним, в Волгоградской области вот уже второй день идут сильные дожди. В перерывах между осадками выглядывало солнце и на небосклоне появлялась радуга.



Фото Новоаннинский сегодня t.me