



В Волгоградской области готовятся к внедрению в работу медицинских учреждений новых цифровых технологий. Региональный комитет здравоохранения объявил аукцион на право интеграции местной системы здравоохранения в национальный мессенджер «Макс».

Согласно проектно-сметной документации, программистам предстоит реализовать возможность записи на приём, в лист ожидания или же вызова врача на дом. Отдельное направление работы – реализация телемедицинских консультаций. Волгоградцы смогут дистанционно получать советы и назначения врачей. Отдельно в госзадании прописано внедрение возможности закрытия больничных по результатам дистанционного приёма врача.

На первом этапе запланировано внедрение новых функций в пилотном режиме для трёх региональных учреждений. Следующим шагом соответствующие возможности появятся в 99 учреждениях. В их числе все областные клиники, родильные дома, районные больницы, местные поликлиники и специализированные учреждения вроде областных онкологических диспансеров, центров реабилитации и кардиологии.

Отметим, на интеграцию региональной системы здравоохранения в мессенджер «Макс» из бюджета выделено почти 10 млн рублей. Работы должны быть выполнены к концу 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»