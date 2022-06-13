Водитель топливозаправщика сильно пострадал на пожаре у АЗС в Волжском

Происшествия 13.06.2022 17:04
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13.06.2022 17:04
В тяжелом состоянии в городе Волжском Волгоградской области госпитализирован водитель загоревшегося у АЗС топливозаправщика. Как уточнили ИА «Высота 102» в облкомздраве, 43-летний мужчина находится в реанимационном отделении ГКБ №1 им. Фишера.
В МЧС России по Волгоградской области спустя два часа после возгорания смогли прокомментировать происшествие. По данным ведомства, сообщение о возгорании большегруза на территории автозаправочной станции на ул. им. генерала Карбышева поступило в оперативные службы в 14:30 мск. В ликвидации пожара были задействованы пожарные расчеты 5-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Фото: читатели ИА «Высота 102»
В настоящее время пожар ликвидирован.
Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщали, что в целях безопасности на время тушения огня дорога вблизи АЗС была перекрыта.
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