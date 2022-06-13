Топливозаправщик горит в Волжском возле АЗС: дорога перекрыта











Сегодня, 13 июня, в городе Волжском Волгоградской области на метановой заправке загорелся топливозаправщик. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ЧП произошло на улице Карбышева.





В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

- На месте силами ГИБДД обеспечивается безопасность движения. Дорога до устранения возгорания перекрыта, - сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На данный момент известно, что машину с метаном удалось отогнать на безопасное расстояние.

Фото: читатели ИА "Высота 102"