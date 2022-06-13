Топливозаправщик горит в Волжском возле АЗС: дорога перекрыта

Происшествия 13.06.2022 15:01
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13.06.2022 15:01
Сегодня, 13 июня, в городе Волжском Волгоградской области на метановой заправке загорелся топливозаправщик. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ЧП произошло на улице Карбышева.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
- На месте силами ГИБДД обеспечивается безопасность движения. Дорога до устранения возгорания перекрыта, - сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.
На данный момент известно, что машину с метаном удалось отогнать на безопасное расстояние.
Фото: читатели ИА "Высота 102"
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