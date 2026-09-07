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Общество

Крестный ход с чудотворной иконой стартует под Волгоградом

Общество 07.09.2026 20:20
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07.09.2026 20:20


Завтра, 8 сентября, в Калаче-на-Дону стартует крестный ход со списком чудотворной Донской иконы Божией Матери. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, уже 12  сентября икона прибудет в собор Александра Невского в Волгограде и пробудет там до 17 сентября.  

Напомним, святыню из Ростова-на-Дону доставят крестным ходом, который пройдет по территории Волгоградской митрополии с 8 сентября по 12 октября. Святой образ, помимо Калача-на-Дону, поселка Пятиморск и Волгограда,  побывает в Волжском, Городище, Свято-Вознесенском Дубовском женском монастыре, Дубовке, Камышине, Ольховке, Фролово, Даниловке, Котово, Жирновске, Рудне, Елани, станице Преображенской и Новоаннинском.

Справка. Донскую икону Божией Матери называют заступницей русской земли и покровительницей русского воинства. Этот образ двухсторонний. На обратной стороне иконы изображено Успение Богородицы. Считается, что Донская икона была написана предположительно в 1380-1395 годах Феофаном Греком. Святыня хранится в Ростове-на-Дону, а самый ее известный чудотворный образ - в Донском монастыре в Москве.

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