Крестный ход с чудотворной иконой стартует под Волгоградом

Завтра, 8 сентября, в Калаче-на-Дону стартует крестный ход со списком чудотворной Донской иконы Божией Матери. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, уже 12 сентября икона прибудет в собор Александра Невского в Волгограде и пробудет там до 17 сентября.
Справка. Донскую икону Божией Матери называют заступницей русской земли и покровительницей русского воинства. Этот образ двухсторонний. На обратной стороне иконы изображено Успение Богородицы. Считается, что Донская икона была написана предположительно в 1380-1395 годах Феофаном Греком. Святыня хранится в Ростове-на-Дону, а самый ее известный чудотворный образ - в Донском монастыре в Москве.