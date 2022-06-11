







Здоровье населения Волгоградской области проанализировано в докладе о состоянии окружающей среды региона в 2021 году. Как сообщает ИА «Высота 102», обширное исследование опубликовано комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.





В прошлом году показатель впервые установленной заболеваемости у взрослого населения Волгоградской области составил 53 883,0 на 100 тыс. В сравнении с 2020 годом он вырос на 10,9%.





Рост показателей заболеваемости зафиксирован по 7 основным классам болезней:





Снижение показателей заболеваемости зафиксировано по остальным 8 основным классам болезней: болезням органов пищеварения на 43,8%, болезням нервной системы на 13,5%, новообразованиям на 12,4%, болезням эндокринной системы на 10,3%, болезням костно-мышечной системы и соединительной ткани на 7,7%, болезням глаза и его придаточного аппарата на 3,7%, болезням кожи и подкожной клетчатки на 1,4%, болезням крови и кроветворных органов на 0,4%.







За период с 2019 по 2021 годы в возрастной группе взрослого населения выросли показатели заболеваемости инсулинозависимым сахарным диабетом и болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением.







Наиболее высокий показатель впервые выявленных заболеваний в 2021 году зафиксирован: в Быковском (65 806,2 на 100 тыс. взрослого населения) районе, Волгограде (61 809,5 на 100 тыс. взрослого населения), Новоаннинском (61 493,6 на 100 тыс. взрослого населения), Кумылженском (58 020,7 на 100 тыс. взрослого населения), Котельниковском (56 938,5 на 100 тыс. взрослого населения), Даниловском (55 824,8 на 100 тыс. взрослого







В докладе также озвучены данные, жители каких муниципалитетов оказались более восприимчивыми к определенным заболеваниям и где уровень впервые установленной заболеваемости превышал областной показатель в 1,5 раза и более.

на 109,5%, болезням системы кровообращения на 16,3%, некоторымна 9,4%,на 7,9%,на 6,9%,на 3,2%,на 0,6%.населения) районах, г. Волжском (55 299,7 на 100 тыс. взрослого населения), Суровикинском (55 240,6 на 100 тыс. взрослого населения) районе.Так, по некоторымлидерами стали Новоаннинский, Серафимовичский районы, Волгоград;: Быковский, Даниловский, Еланский, Иловлинский, Котельниковский, Котовский, Ленинский, Николаевский, Серафимовичский, Старополтавский, Суровикинский районы; болезням эндокринной системы, расстройствам питания, нарушениям обмена веществ: Быковский, Жирновский, Камышинский, Кумылженский, Ленинский, Руднянский, Серафимовичский, Старополтавский, Фроловский районы;: Быковский район;Городищенский, Иловлинский, Котельниковский, Кумылженский, Михайловский, Нехаевский, Новониколаевский, Среднеахтубинский, Фроловский районы;Городищенский, Клетский, Кумылженский, Новоаннинский, Октябрьский, Серафимовичский, Среднеахтубинский, Суровикинский районы;: Котельниковский, Ленинский, Новоаннинский, Серафимовичский, Среднеахтубинский, Чернышковский районы;Быковский, Жирновский, Иловлинский, Киквидзенский, Котельниковский, Кумылженский, Ленинский, Руднянский, Суровикинский районы;Алексеевский, Быковский, Жирновский, Киквидзенский, Котельниковский, Кумылженский, Ленинский, Новоаннинский районы.