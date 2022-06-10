График работы СберБанка с 11 по 13 июня

Экономика 10.06.2022 15:24 Новости компаний
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10.06.2022 15:24 Новости компаний
СберБанк сообщает о режиме работы своих отделений в период с 11 по 13 июня 2022 года.
11 июня — обслуживание клиентов физических лиц в обычном режиме субботнего дня.
12, 13 июня — выходные. Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.
11 июня обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операции по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов. Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении СберБанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.
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