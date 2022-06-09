В Волгограде раскрыли жестокое убийство 19-летней давности

В Волгограде раскрыто убийство 19-летней давности. Как стало известно ИА «Высота 102», следователям удалось найти свидетелей преступления — супружескую пару.

— 37-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В этом году благодаря кропотливой работе сотрудников постоянно действующей аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет, куда входят следователи специализированного следственного отделения по расследованию преступлений прошлых лет, следователи-криминалисты областного управления СК России, а также оперативные сотрудники областного главка МВД России, удалось установить очевидцев совершенного преступления, а также личность предполагаемого фигуранта.

Фигурантом дела оказался ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель. Известно, что мужчина был судим пять раз за грабеж и наркотики. Последний раз освободился в 2016 году.

По версии следствия, 6 сентября 2002 года обвиняемый, являвшийся на тот период времени несовершеннолетним, приехал к одному из домов по проспекту Столетова в Красноармейском районе Волгограда. На лавочке он заметил ранее знакомого ему 29-летнего парня, имевшего дефекты речи.

Злоумышленник стал издеваться над своей жертвой и высмеивать его за недостаток. Потерпевший порывался уйти, но пьяного агрессора это просто взбесило, и он набросился с кулаками на молодого человека, а после скрылся. Несмотря на старания врачей спустя непродолжительное время 29-летний парень скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

— По данному факту следственные органы незамедлительно возбудили уголовное дело, однако раскрыть преступление по «горячим» следам и установить личность злоумышленника не представлялось возможным, — добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Задержанный в этом году 37-летний мужчина признался в совершенном 19 лет назад преступлении. Расследование завершено. Материалы дела направлены в районный суд.

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