Риэлтор из Ленинградской области признался в убийстве волгоградца 20-летней давности

Расследования 03.06.2022 10:39
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03.06.2022 10:39
51-летнему риэлтору из Ленинградской области предъявлено обвинение в убийстве своего клиента, совершенном 20 лет назад. Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, преступление было совершено в июле 2001 года.
Местный житель обратился к своему знакомому, который оказывал риэлторские услуги, с просьбой помочь в обмене своей двухкомнатной квартиры на однокомнатную с доплатой. Риэлтор подыскал для обмена однокомнатную квартиру, расположенную в поселке Горьковский Советского района, которую и показал своему знакомому.
При этом на обратном пути между мужчинами произошел конфликт, поскольку условия обмена не устраивали клиента. Тогда, злоумышленник остановил автомобиль на безлюдном участке местности, и веревкой стал душить своего знакомого, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Затем он закопал тело мужчины и скрылся с места происшествия.
В 2001 году установить причастность тогда еще 31-летнего мужчины к совершению указанного преступления не представилось возможным.
Однако в декабре прошлого года, вновь изучив материалы этого уголовного дела, следователи предположили, что к расправе над местным жителем может быть причастен именно знакомый риелтор. И не ошиблись.
В результате слаженной работы сотрудников второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет), следователей-криминалистов и оперативных служб областного Главка МВД на днях злоумышленник был задержан на территории Ленинградской области.
В ходе допроса он признался в совершенном двадцать лет назад преступлении, вспомнив все детали и обстоятельства, которые продемонстрировал при проверке показаний на месте.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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