«Следить надо было лучше»: пенсионерка, забившая зверски хаски под Волгоградом, получила 3 года условно

В Волгоградской области вынесли приговор пенсионерке, которая до смерти забила забежавшую в ее двор собаку породы хаски. Напомним, что преступление, вызвавшее широкий резонанс, произошло в январе этого года в городе Урюпинске.

– Урюпинский городской суд огласил приговор в отношении женщины, обвиняемой в жестоком обращении с животным. Приговором суда Школина А.А. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 245, ч. 1 ст. 167 УК РФ. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, – сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Как сообщает представитель судов, в ходе заседания пенсионерка признала вину лишь частично. 72-летняя женщина, нанесшая смертельные удары животному по голове ребром лопаты, весьма своеобразно парировала на обвинение ее в уничтожении чужого имущества.

– В ходе заседания женщина заявила, что если бы потерпевшая считала собаку своим имуществом, то следила бы за ней надлежащим образом, – сообщает Вальковская.

Напомним, что удары по голове хаски были многочисленными. После первых собака заскулила, а пенсионерка накинула ей на шею металлическую проволоку в виде удавки и продолжала бить, пока животное не перестало подавать признаки жизни.