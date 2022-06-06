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«Следить надо было лучше»: пенсионерка, забившая зверски хаски под Волгоградом, получила 3 года условно

Расследования 06.06.2022 14:01
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06.06.2022 14:01


В Волгоградской области вынесли приговор пенсионерке, которая до смерти забила забежавшую в ее двор собаку породы хаски. Напомним, что преступление, вызвавшее широкий резонанс, произошло в январе этого года в городе Урюпинске.   

– Урюпинский городской суд огласил приговор в отношении женщины, обвиняемой в жестоком обращении с животным. Приговором суда Школина А.А. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 245, ч. 1 ст. 167 УК РФ. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, – сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. 

Как сообщает представитель судов, в ходе заседания пенсионерка признала вину лишь частично. 72-летняя женщина, нанесшая смертельные удары животному по голове ребром лопаты, весьма своеобразно парировала на обвинение ее в уничтожении чужого имущества. 

– В ходе заседания женщина заявила, что если бы потерпевшая считала собаку своим имуществом, то следила бы за ней надлежащим образом, – сообщает Вальковская. 

Напомним, что удары по голове хаски были многочисленными. После первых собака заскулила, а пенсионерка накинула ей на шею металлическую проволоку в виде удавки и продолжала бить, пока животное не перестало подавать признаки жизни. 

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