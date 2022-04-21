Расследования

Пенсионерку, зверски забившую хаски под Волгоградом, отправили под суд

Расследования 21.04.2022 16:55
21.04.2022 16:55


В Волгоградской области перед судом города Урюпинска в ближайшее время предстанет 72-летняя пенсионерка. Женщину обвиняют в зверской расправе над собакой породы «хаски».

Напомним, что преступление жительница Урюпинска совершила в январе 2022 года. Следствием установлено, что пенсионерка расправилась с собакой с помощью лопаты. Причиной тому послужило нападение пса на козу во дворе ее частного домовладения. 

— Из обвинительного заключения следует, что в январе 2022 года во двор женщины забежала соседская собака породы  хаски и напала на ее  козу. Спасая козу, пенсионерка ударила собаку ребром металлической лопаты по голове, — сообщила информагентству руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — От полученных ударов собака заскулила и упала на снег. После чего женщина накинула на шею Хаски металлическую проволоку в виде удавки и снова нанесла удары в область головы, от которых наступила смерть животного.

Уголовное дело в отношении пенсионерки будет рассматривать городской суд Урюпинска. Женщину  обвиняют в жестоком обращении с животными и умышленном повреждении чужого имущества.

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