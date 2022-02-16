



Полиция возбудила два уголовных дела после чудовищной истории с убийством собаки породы хаски в хуторе Провоторовский Урюпинского района Волгоградской области. Поражающий своей жестокостью случай произошел еще 6 января этого года, однако хозяевам погибшего пса по кличке Цезарь только сейчас удалось добиться уголовного преследования напавшей на него 73-летней пенсионерки.

Полиция расследует дела по двум статьям: «Жестокое обращение с животными» и «Умышленное уничтожение чужого имущества», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального ГУ МВД России в ответ на редакционный запрос. По данным информагентства, у подозреваемой, которая истязала хаски, изъяли лопату и удавку. Именно этой лопатой пенсионерка оглушила подбежавшего к ней пса, а тросом привязала у себя во дворе, рассказала близкая подруга 28-летней владелицы Цезаря Юлии, управляющей в местном супермаркете. По словам женщины, пенсионерка полчаса избивала его ломом, лопатой и арматурой, пока он не перестал подавать признаков жизни. Истерзанную мертвую собаку позднее обнаружили в черном мусорном мешке, выброшенном на улицу.

– Моя мама выгуливала собаку у дома, и во время прогулки он увидел бездомного пса, сорвался с поводка и убежал за ним. Убийца моей собаки чистила снег возле дома, он побежал к ней, так как не ожидал угрозы от человека, – написала потрясенная хозяйка убитого молодого хаски в обращении к соседям-хуторянам. – Мой пес был добрым, любил детей, а они любили его. Он никогда и никому не делал ничего плохого.

Согласно ст. 245 УК РФ, за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, виновному грозит до трех лет лишения свободы. Наказание за умышленное уничтожение чужого имущества предусматривает до двух лет колонии.





Фото владельцев погибшей собаки.